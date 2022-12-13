Galatasaray'da hücum hattı sil baştan! Ayrılık ve transfer...

Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirmek ve hedefini gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk listesini yönetime iletirken, yabancı sınırından dolayı Cimbom ince eleyip sık dokuyacak. Sözleşmesi bitecek isimleri de dikkate alan yönetim, hücum hattında sil baştan değişime gidecek. İşte G.Saray'daki oyuncuların son durumları ve transferde yerine düşünülen o isimler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 10:13