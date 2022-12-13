Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.
Galatasaray'da hücum hattı sil baştan! Ayrılık ve transfer...
Spor Toto Süper Lig'de sezon sonunda ipi göğüslemek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı takım, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte kadrosunu güçlendirmek ve hedefini gerçekleştirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk listesini yönetime iletirken, yabancı sınırından dolayı Cimbom ince eleyip sık dokuyacak. Sözleşmesi bitecek isimleri de dikkate alan yönetim, hücum hattında sil baştan değişime gidecek. İşte G.Saray'daki oyuncuların son durumları ve transferde yerine düşünülen o isimler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızı takımda gelenler kadar gidenler de konuşuldu ve birçok oyuncuyla yollar ayrılarak kaynak oluşturuldu.
Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaşan Aslan, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılarak taraftarlarını havaya soktu.