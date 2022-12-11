Galatasaray'da Victor Nelsson açıklamalarda bulundu. Nelsson, "Şu anda odağım Galatasaray. Transfer tarafına o kadar enerjimi vermiyorum. Galatasaray ile şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Şu anda odaklandığım şey bu." dedi.

Galatasaray 'da Victor Nelsson açıklamalarda bulundu.Danimarka için istediğimiz seviyeye çıkamadık. Fransa'ya karşı bir maça daha çıktım. İyi de oynadığımı düşünüyorum. Gruptan çıkamadığımız için bir hayal kırıklığı var.

Genelde daha fazla deneyimli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha az gol yiyoruz. O yüzden de maçı kazanıyoruz. Bu sezon geçen seneye göre daha deneyimli futbolcular var.

Diğer takımların ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi maçlarımızı kazanmak için uğraşacağız.





"MARCAO GİTMİŞ ABDÜLKERİM GELMİŞ ÖNEMİ YOK"

Performansım daha çok takımla ilgili. Marcao'nun gitmesi veya Abdülkerim'in gelmesi önemli değil. Çok iyi bir takımımız var. Ve arkadaşlarımız bize çok yardımcı oluyor. Özellikle Torreira defanstaki oyunculara çok yardımcı oluyor.

"ICARDI BURADA OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZ"

Mauro Icardi iyi bir oyuncu. Takımdaki herkes ve taraftarlar da burada olduğu için mutludur diye düşünüyorum.

"ODAĞIMDA TRANSFER YOK"

Şu anda odağım Galatasaray. Transfer tarafına o kadar enerjimi vermiyorum. Galatasaray ile şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Şu anda odaklandığım şey bu.