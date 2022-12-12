GALATASARAY HABERLERİ - Menajeri konuştu! Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu?

Geldiği günden bu yana Galatasaray forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, ses getirmeye devam ediyor. Son olarak İtalyan basınında çıkan haberlere göre milli oyuncu için Napoli devreye girdi. Kerem'in menajeri Erkut Söğüt konu ile ilgili İtalyan basınına konuştu. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.12.2022- 00:31