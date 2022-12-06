Galatasaray'da Moussa Dembele transferinde sona gelindi! Erden Timur...

Galatasaray'da santrfor için düğmeye basıldı. Erden Timur bu transfer için Fransa'ya Lyon ile görüşme yapmak için hareket edecek. İşte Dembele transferine dair tüm detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 06.12.2022- 06:40