Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Galatasaray Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasına katıldı.
Galatasaray'da Moussa Dembele transferinde sona gelindi! Erden Timur...
Galatasaray'da santrfor için düğmeye basıldı. Erden Timur bu transfer için Fransa'ya Lyon ile görüşme yapmak için hareket edecek. İşte Dembele transferine dair tüm detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Sarı kırmızılılar ilk maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.
Cimbom turnuvanın ikinci maçında evinde diğer İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak.