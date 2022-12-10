Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan Galatasaray - Adana Demirspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayan mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Jankat, Dubois, Metehan, Emin, Kazımcan, Baran, Mata, Barış Alper, Yusuf, Kerem, Gomis.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba, Gulbrandsen.