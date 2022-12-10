GOL | Galatasaray 0-1 Adana Demirspor
Hazırlık maçında Adana Demirspor, Gulbrandsen'in 13. dakikada attığı golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
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