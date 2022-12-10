GOL | Galatasaray 2-2 Adana Demirspor
Hazırlık maçında Galatasaray, Yusuf Demir'in 75. dakikada attığı golle Adana Demirspor karşısında skoru 2-2 yaptı.
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