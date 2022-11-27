Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor istiyordu! Fluminense Başkanı'ndan flaş Nino ve transfer açıklaması

Son dakika transfer haberleri: Devre arası transfer dönemi için şimdiden sular ısınmaya başladı... Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Fluminense forması giyen Nino'yu gündemine almıştı. Victor Nelsson'un olası ayrılığı için transferi ince eleyip sık dokuyan Galatasaray da, Brezilyalı stoperi listesine yazmış ve son olarak sağ stoper almayı planlayan Trabzonspor da yıldız oyuncu için devreye girmişti. 25 yaşındaki Sambacı için Fluminense Başkanı Mario Bittencourt son noktayı koydu. İşte transferdeki detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilirken, takımlar da bu süreçte transfer temaslarını hızlandırdı.

Bu sezon özellikle hücum bölgesinde gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe, buna karşın savunmadaki zaafiyetlerini gideremedi. Sarı-lacivertli takım ocak ayında bu bölgeyi güçlendirmek isterken, Fluminense ile kontratı devam eden Nino'yu gündemine almıştı.

G.SARAY İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR

Yabancı kontenjanında yer olmayan ve Victor Nelsson'un olası ayrılığını düşünen sarı-kırmızılı takım, stoper bölgesi için temaslarını sıklaştırdı. "25 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Danimarkalı stoperin, istenen bedelle ayrılması halinde bu bedelin bir kısmının Nino'da kullanılabileceği iddia edilmişti.

SON OLARAK TRABZONSPOR

Sezon başında teknik direktör Abdullah Avcı'nın sağ stoper konusunda isteği biliniyordu... Devre arasında takviye yapmak isteyen Fırtına'nın, Sambacı stoperi kiralamak istediği belirtilmişti.

FLUMINENSE BAŞKANI SON NOKTAYI KOYDU

Brezilya temsilcisi, 25 yaşındaki stoperden büyük kazanç elde etmek ve kolay bırakmak istemiyor. Fluminense Başkanı Mario Bittencourt, Brezilya'da katıldığı bir YouTube kanalında oyuncuyla sözleşme yenilemeyi planladıklarını ve resmi teklifi sunduklarını açıkladı.

Bittencourt, "Nino'nun maaşında düzenleme yaparak sözleşmenin uzatılması için resmi bir teklifte bulunduk." şeklinde konuştu.

Oyuncunun haklarının bir kısmı yetiştiği kulüp olan Criciuma'da bulunurken, 2022'nin başlarında Tigres'e transferinin son anda yattığı kaydedildi. Haberin detaylarında Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi olduğu yazıldı.

25 yaşındaki Sambacı stoper, geçtiğimiz sezon 53 maça çıkarken takımının vazgeçilmez ismi oldu. Nino, bu süreçte gol veya asist katkısı yapamadı.

NINO KİMDİR?

Nino, 10 Nisan 1997 tarihinde Brezilya'nın Recife kentinde dünyaya geldi. Futbola Criciuma'nın altyapısında başlayan Nino, Ocak 2020'de Fluminense'ye 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Aralık 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...