2022 Dünya Kupası arası nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Takımdan ayrılma ihtimali olan Victor Nelsson için B planı düşünen sarı-kırmızılılar, bonservisi Lyon'da bulunan Cenk Özkacar'ı listesine dahil etmişti. 22 yaşındaki stoper için istenen rakam da belli oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Lyon ile Valencia arasındaki sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Buna göre; sezon sonuna kadar Valencia'da kiralık oynayacak futbolcunun zorunlu bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Yani; Valencia eğer istemezse Cenk Özkacar ile yeni bir kontrat imzalamayacak.

BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; teknik direktör Gennaro Gattuso'ya olan hayranlığı ile bilinen Cenk Özkacar'ın bonservis bedeli ise Lyon tarafından 5 milyon euro olarak belirlendi. Futbolcunun önceliği Avrupa'da kariyerine devam edebilmek. Cenk Özkacar'ın transfer haberlerine değil futboluna odaklandığı öğrenildi.

UZUN VADELİ PLANI AVRUPA'DA KALMAK

Stefan Kuntz tarafından A Milli Takım kadrosuna da davet edilen Cenk Özkacar, önümüzdeki 6 ay içinde Valencia'da daha fazla şans bulmak istiyor. Futbolcu, şu anda İspanya'da olmaktan mutlu. Cenk Özkacar, karşılıklı bir memnuniyet söz konusu olursa 4 yıllık bir kontrata dahi sıcak bakıyor. Henüz sözleşme konusunda somut bir görüşme yapılmadı. Dolayısıyla sürecin ucu açık görünüyor.

KİRALIK OPSİYONU MASADA

Galatasaray, Cenk Özkacar ile ilgili süreci yakından takip edecek. Şayet Victor Nelsson'un satışı gerçekleşirse Galatasaray, listesinde yer alan Cenk Özkacar'ı transfer edebilir. Cenk'in uzun vadeli planında Avrupa'da yer almak olsa da şartlara göre Türkiye'den bir takıma kiralık gitmeye oyuncu yeşil ışık yakıyor. Oyuncu düzenli oynamak istiyor.

"FIRSATI VARSA, AVRUPA'DA KALMALI"

Cenk Özkacar'ın Altay'da parladığı dönemlerde düzenli forma giymesine yardımcı olan teknik direktör Ali Tandoğan konuyla yaptığı açıklamada, "11'de forma giymeyi hak ediyordu. Cenk Özkacar, iyi bir futbolcu. Avrupa'da kalması bence onun adına daha iyi olur. Fırsatı varsa bence Türkiye'de değil kariyerine Avrupa'da devam etsin" ifadelerini kullandı.

CENK ÖZKACAR'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

A Milli Takım forması ile İskoçya ve Çekya ile oynanan hazırlık maçlarında forma şansı bulan Cenk Özkacar, bu sezon Valencia'da 3 maçta 237 dakika görev yaptı. 22 yaşındaki stoper, La Liga ekibi Valencia'dan önce Leuven, Lyon, Altay ve Karacabey Belediyespor takımlarında görev yapmıştı. Cenk'in Lyon ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.