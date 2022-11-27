Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız futbolcularla donatan Galatasaray, buna karşın sezon sonunda büyük bir yaprak dökümüne gitmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda 8 oyuncunun mukavelesi sona ererken, teknik direktör Okan Buruk'un ne karar vereceği ise merak konusu... İşte o isimler ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da sezon sonu, kadro planlaması yeniden düzenlenecek.

Hatırlanacağı üzere Cimbom, sezon başında yaptığı transferlerle hem Türkiye'de hem de dünya basınında adından sıkça söz ettirmişti. Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi transferiyle bombayı patlatmıştı. Bununla beraber Süper Lig devi, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldızlara da imza attırmıştı.

Dursun Özbek ve ekibi, Premier Lig geçmişi olan Rashica ile de kadrosunu güçlendirmişti. Forvet hattı ise Icardi ile beraber Seferovic'e emanet edilmişti. Geçen zaman sonrasında, Galatasaray'da sezon sonu için yeniden önemli değişiklikler yaşanacak gibi görünüyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Özellikle Dries Mertens transferinden bir hayli memnun olan Galatasaray'ın, Belçikalı yıldızla devam etmek istediği öğrenildi. Cimbom, sözleşmesi bitecek diğer oyuncular hakkında ne karar alacağı merak ediliyor.

İşte sezon sonunda sözleşmeleri bitecek o isimler:

Haris Seferovic, Juan Mata, Dries Mertens, Mauro Icardi, Milot Rashica, Bafetimbi Gomis, Emre Taşdemir ve Okan Kocuk.