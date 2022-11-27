Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi! Maaş konusunda...

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği futbolla göz dolduran Miguel Crespo'nun sözleşmesindeki kriz ortaya çıktı. Yönetimin, Estoril'den geldiği günden bu yana takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Portekizli oyuncu için yeni sözleşmede maaş yenilemeden uzatmak istemesi patlak verdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2022- 14:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022- 14:57