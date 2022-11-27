Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi! Maaş konusunda...
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sergilediği futbolla göz dolduran Miguel Crespo'nun sözleşmesindeki kriz ortaya çıktı. Yönetimin, Estoril'den geldiği günden bu yana takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Portekizli oyuncu için yeni sözleşmede maaş yenilemeden uzatmak istemesi patlak verdi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 27.11.2022- 14:56 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022- 14:57
aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın haberine göre Portekizli oyuncunun sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim maaş iyileştirmesi yapmadığı için görüşmeler tıkandı.
Estoril'den geldiği günden bu yana yıllık 500 bin Euro kazanan Crespo için sözleşmede iyileştirme olmayışı şaşkınlık yarattı.
Takımın öne çıkan en isimlerinden olan Crespo için Avrupa'dan birçok takım sırada bekliyor.
Fenerbahçe'nin Crespo'dan bonservis beklentisi ise en az 15 milyon Euro...