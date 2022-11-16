Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olup hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katarak iddialı bir takım kurmuştu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, devre arasında da takımın omurgasının bozulmasını istemiyor. Deneyimli çalıştırıcı ocak ayı transfer dönemi için listesini iletirken, ilk etapta yabancı sınırından dolayı bazı isimlerin gönderilmesini istedi. 49 yaşındaki çalıştırıcı istenen performansı sergileyemeyen Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'le yolların ayrılmasını istedi. İşte transferdeki detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, devre arası için çalışmalarını ince eleyip sık dokuyor. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, maçtan 7-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı ve taraftarlarını mest etti.

Bu galibiyetle birlikte üst üste 3. maçını da kazanan Cimbom, lider Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada puan farkını da 2'ye indirerek 2022 Dünya Kupası arasına moralli bir şekilde girdi. Tüm çalışmalarını şampiyonluğa yönelik yapan Aslan, transferde ise işi sıkı tutuyor.

İLK YOLCU VAN AANHOLT!

Teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana istikrarlı bir performans sergileyemeyen Patrick Van Aanholt'la devam edilmemesini istedi. Deneyimli çalıştırıcı bu bölgede Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ı tercih etti. Yabancı bir oyuncu süre aldığında ise bu isim Leo Dubois oldu.

Bu bölgede yabancı sınırından dolayı yerli isimlere forma şansı veren Okan Buruk'un, aynı zamanda yüksek maliyeti nedeniyle Hollandalı sol bekle yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

2021 yazında bonservissiz bir şekilde G.Saray'a imza atan Van Aanholt, sarı-kırmızılılarda en son Süper Lig maçına 16 Eylül'de oynanan Konyaspor maçında çıktı. 32 yaşındaki sol bek, daha sonra Kastamonuspor ve Ofspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçlarında tercih edildi.

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SEFEROVIC'E DE YOL GÖZÜKTÜ

Galatasaray'ın forvet bölgesi için Benfica'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Haris Seferovic, sarı-kırmızılılarda ligde skor katkısında bulunamadı. 1 milyon Euro'ya kiralanan ve 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan İsviçreli santrfor, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Ofspor maçında formayı terletmişti.

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2 MİLYON EURO TASARRUF!

Sarı-kırmızılı takım bu iki futbolcuyla yollarını ayırırsa yarım sezon için 2.05 milyon Euro tasarruf elde etmiş olacak. Bilindiği gibi van Aanholt G.Saray'dan yıllık 1.8 milyon Euro alırken, Seferovic ise 2.3 milyon Euro kazanıyordu.

PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?

Patrick van Aanholt, 29 Ağustos 1990'de Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentinde dünyaya geldi. Futbola PSV'nin altyapısında başlayan Van Aanholt, 2007 yazında Chelsea'nin altyapısına transfer oldu. Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan, Vitesse gibi takımlarda kiralık olarak forma giydikten sonra 2014 yazında Sunderland'a 1.9 milyon Euro'ya imza attı. Burada 2.5 yıl geçiren Hollandalı sol bek, 2017 yılının devre arasında 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Crystal Palace'a transfer oldu. Geçtiğimiz yaz Galatasaray'da kariyerine devam etmeye karar veren 32 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro...





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HARIS SEFEROVIC KİMDİR?

Haris Seferovic, 22 Şubat 1992'de İsviçre'nin Sursee kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Luzern'de başlayan Seferovic, daha sonrasında Grasshoppers'a transfer oldu. Sonrasında sırasıyla bonservisiyle Fiorentina'ya giden İsviçreli golcü; Neuchatel Xamax, Lecce ve Novara'da kiralık olarak forma giydi. 2013'te 3 milyon Euro bedelle Real Sociedad'a imza atan golcü oyuncu, 1 yıl sonra da Frankfurt'a 3.2 milyon Euro bedelle gitti. Burada 3 yıl forma terleten Seferovic, 2017 yazında Benfica'ya transfer oldu. 5 yıldır Portekiz temsilcisinin formasını giyen 30 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 2024'te sona eriyor. G.Saray'da 10 maçta süre alabilen yıldız forvet, 2 gollük katkı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...