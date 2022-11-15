GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Avrupa devinden Lucas Torreira harekatı! İşte yapılacak teklif

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya Ligi takımlarından Milan'ın, ara transfer döneminde orta saha transferi yapmak istediği ve Torreira'yı listesine aldığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2022- 22:49