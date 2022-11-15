Galatasaray transfer haberi: Seferovic'in performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar, yeni bir santrfor renklerine bağlamak için harekete geçti. Galatasaray'ın Lyon'la sözleşmesi bitecek olan Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Galatasaray yıllar önce transfer gündemine gelen Moussa Dembele dosyasını tekrar açtı. Fotomaç'ın haberine göre; Seferovic'in bekleneni verememesi nedeniyle hücum hattına güçlü bir takviye daha yapmak isteyen Cimbom, 26 yaşındaki golcünün menajeriyle iletişime geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Lyon'la sözleşmesi haziran 2023'te sona erecek olan Dembele'yi ara transferde kadroya katmanın planlarını yapıyor. Yönetim, Fransız santrforu ikna edeceği görüşünde. Dembele bu sezon 12 maçta 2 gol kaydetti.