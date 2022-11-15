Galatasaray yıllar önce transfer gündemine gelen Moussa Dembele dosyasını tekrar açtı. Fotomaç'ın haberine göre; Seferovic'in bekleneni verememesi nedeniyle hücum hattına güçlü bir takviye daha yapmak isteyen Cimbom, 26 yaşındaki golcünün menajeriyle iletişime geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, Lyon'la sözleşmesi haziran 2023'te sona erecek olan Dembele'yi ara transferde kadroya katmanın planlarını yapıyor. Yönetim, Fransız santrforu ikna edeceği görüşünde. Dembele bu sezon 12 maçta 2 gol kaydetti.
Galatasaray'da Seferovic yolcu! İşte yerine gelecek golcü
Galatasaray transfer haberi: Seferovic'in performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar, yeni bir santrfor renklerine bağlamak için harekete geçti. Galatasaray'ın Lyon'la sözleşmesi bitecek olan Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
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Yayın Tarihi: 15.11.2022- 06:40