Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'ü maç kadrosuna almadı.

OFSPOR MAÇINDA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynanan maça ilk 11'de çıkan Yunus Akgün disiplinden uzak ve tepki çeken tavırlar sergilemişti. Hürriyet'in haberine göre; beklenen ve istenen performansı da bir türlü ortaya koyamayan genç futbolcu Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.

AYRILIK İHTİMALİ ARTIYOR

Fransa Ligue 1 ekibi Reims ile bir başka Fransız kulübün ilgilendiği Yunus Akgün ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılma ihtimali giderek artıyor. Yaz döneminde gelen teklifleri kabul etmeyen Galatasaray, Yunus için devre arasında 6 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirecek.

MAAŞINA ZAM YAPILMADIĞI İÇİN RAHATSIZ

Son haftalarda yedek kalan Yunus Akgün'ün, Ofspor maçındaki performansı da sınıfta kaldı. Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi de Yunus'un sergilediği oyunu beğenmedi. Arka planda kalmaktan hoşnut olmadığı öğrenilen genç oyuncunun maaşına zam yapılmamasından da rahatsız olduğu ve ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.