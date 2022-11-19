Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların performansından memnun olmadığı ve yollarını ayrımak istediği 30 yaşındaki golcüyle ilgili Benfica'dan resmi açıklama geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray'ın sezon başında Portekiz'in Benfica takımından kiraladığı Haris Seferovic ile ilgili transfer açıklaması geldi.

Sarı kırmızılı takımda şu ana kadar beklentileri karşılayamayan 30 yaşındaki forvet, yalnızca 10 maçta forma giydi. İsviçreli santrfor, 10 karşılaşmada 2 gol attı. Seferovic, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'in gölgesinde kaldı ve 3. golcü konumuna düştü.

Ocak ayında Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği öne sürülen Seferovic ile ilgili Benfica cephesinden açıklama geldi. Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, sarı kırmızılıların Seferovic'i devre arasında Benfica'ya geri göndereceği haberleriyle ilgili konuştu. Schmidt, "Bunu ilk kez duyuyorum. Seferovic, yaz aylarında Galatasaray'a kiralık gitti ve bu konuda yeni bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.