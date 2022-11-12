Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Dünya Kupası arası öncesi son maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleden 3 puanla ayrılmak isterken; teknik direktör Okan Buruk, tecrübeli yıldız Dries Mertens'ten özel bir talepte bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Beşiktaş derbisindeki zaferle moral bulan Galatasaray , Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'le kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en etkili isimlerinden Dries Mertens'i Başakşehir karşısında özel bir görev bekliyor.

GERİDE PAS İSTASYONU OLACAK

Ekibiyle birlikte detaylı bir Başakşehir analizi yapan Aslan'ın hocası Okan Buruk, özellikle orta saha üstünlüğünü kesinlikle rakibe kaptırmak istemiyor. Bu nedenle Oliveira ve Torreira ikilisine, Mertens de destek olacak. Fanatik'in haberine göre; Buruk, Belçikalı futbolcunun top rakibe geçtiğinde orta sahadaki savunmaya katılmasını ve hücuma çıkışlarda zaman zaman geriye gelerek pas istasyonu olmasını istedi. Okan Buruk, Icardi dışındaki tüm oyuncularından defansa destek olmalarını bekliyor.