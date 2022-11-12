Beşiktaş derbisindeki zaferle moral bulan Galatasaray , Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'le kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en etkili isimlerinden Dries Mertens'i Başakşehir karşısında özel bir görev bekliyor.
GERİDE PAS İSTASYONU OLACAK
Ekibiyle birlikte detaylı bir Başakşehir analizi yapan Aslan'ın hocası Okan Buruk, özellikle orta saha üstünlüğünü kesinlikle rakibe kaptırmak istemiyor. Bu nedenle Oliveira ve Torreira ikilisine, Mertens de destek olacak. Fanatik'in haberine göre; Buruk, Belçikalı futbolcunun top rakibe geçtiğinde orta sahadaki savunmaya katılmasını ve hücuma çıkışlarda zaman zaman geriye gelerek pas istasyonu olmasını istedi. Okan Buruk, Icardi dışındaki tüm oyuncularından defansa destek olmalarını bekliyor.