Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Memphis Depay ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, Barcelona'da forma giyen Hollandalı yıldızla ilgili sürpriz bir karar aldı. Cimbom, Depay'ı transfer etmeden önce flaş bir strateji uygulayacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Katalan ekibi Barcelona'da forma giyen Memphis Depay, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor.

Yıldız futbolcuyu çok yakından takip eden Sarı-Kırmızılılar, Depay'ın Katar'daki 2022 Dünya Kupası performansını merakla bekliyor.

GALATASARAY'IN MEMPIS DEPAY İÇİN ÇEKİNCELERİ VAR



Takvim'in haberine göre, Haris Seferovic ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve transferde ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, Memphis Depay'ın sakatlığı ile ilgili bazı çekinceler yaşıyor. 22 Eylül'den beri futbol oynayamayan Memphis Depay, Hollanda Milli Takımı'nın kadrosuna alındı. Fakat; buna karşın Galatasaray temkinli bir duruş sergiliyor.

İLK MAÇI KAÇIRABİLİR

Depay, teknik direktör Louis van Gaal tarafından Hollanda kadrosuna alınsa da 21 Kasım'da Senegal ile oynanacak ilk karşılaşmada forma giyemeyebilir. Hollanda basınında futbolcunun kadroya alınması konusunda bazı eleştiriler göze çarparken, deneyimli çalıştırıcı Louis van Gaal bu konuda net bir cevap verdi.

MEMPHIS NEDEN KADRODA?

'Tıbbi' açıdan futbolcunun formda olduğunu belirten Louis van Gaal, "Memphis halen tam anlamıyla iyileşmedi. Ama Memphis bu takım için çok önemli. Sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da böyle. Bunun için de kadroya aldım, ona yer verdim. Onu güçlendireceğiz ve maksimum şekilde faydalanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

DEPAY, LEO İLE ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPTI

Bu arada Galatasaray'ın transfer gündemindeki Depay, ünlü fizyoterapist Leo Echtfeld ile birlikte antrenman yapıyor. Echtfeld, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie ile de birlikte çalışmalar yapmıştı. 14 Kasım Pazartesi günü Depay ile ilgili bazı detaylar da netleşmeye başlayacak.

HOLLANDA'DA PLAN NE?

Depay, Dünya Kupası'nda Senegal ile oynanacak karşılaşmada forma giyemezse onun yerine Royal Antwerp ekibinde oynayan Vincent Janssen görev alacak. Ayrıca Luuk de Jong ve Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst da Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor ve şans bekliyor.

GALATASARAY TEMKİNLİ

Hollandalı yıldız Memphis Depay'ı kiralamak isteyen Galatasaray'ın transferdeki stratejisi de belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, futbolcunun Dünya Kupası'ndaki performansı ile birlikte kararını vermiş olacak. Ayrıca sakatlık konusunda herhangi bir risk almak istemeyen Galatasaray, gerekli raporları da talep edecek. Mali açıdan dikkatli davranan Cimbom, kulübün menfaatlerine uyması halinde bu süreci şekillendirecek.

DEPAY'IN PERFORMANSI

Hollandalı yıldız Depay, Barcelona forması ile 41 maçta 14 gol atıp 2 asistlik performans ortaya koydu. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 3 maçta forma giyebildi. Memphis Depay'ın güncel piyasa değeri de 25 milyon euro civarında. Depay, Hollanda Milli Takım formasıyla 80 maçta 42 gol üretti. Galatasaray'ın gözde ismi kulüp kariyerinde toplam 394 karşılaşmada 144 kez gol sevinci yaşadı.

