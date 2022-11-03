Galatasaray'ın gözü yerli forvet transferinde...
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Mikael Ishak operasyonu! Türk statüsünde oynayacak mı?
Süper Lig'de 5. sırada yer alan Galatasaray'da forvet transferi için harekete geçildi. Hücum hattında gol sorunu yaşayan sarı kırmızılılar, Mikael Ishak'ı gündemine almıştı. Zlatan Ibrahimovic'e benzerliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncunun Türk statüsünde oynayıp oynayamayacağı netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Teknik direktör Okan Buruk, yabancı sınırlaması nedeniyle kadro kurmakta güçlük çekiyor.
49 yaşındaki çalıştırıcı, rotasyonu genişletmek için yerli sayısını artırmak istiyor.