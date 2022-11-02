Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Rus basını duyurdu! Galatasaray'dan Mateo Cassierra atağı
Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Okan Buruk'un talebi sonrası kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar aradığı ismi Rusya'da buldu. Cimbom, Zenit'in golcü oyuncusu Mateo Cassierra'ya kanca attı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.
Aslan lig yarışında 5. sırada yer alıyor.