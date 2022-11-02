Kariyerinde başta Real Madrid ve Arsenal olmak üzere birçok dev kulübün formasını giyen Mesut Özil, Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...
Son dakika spor haberi: 2020/2021 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve geçtiğimiz sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılarak Başakşehir ile sözleşme imzalayan Mesut Özil, gündem olmaya devam ediyor. Deneyimli futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına Mesut ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki kariyeri istediği gibi ilerlemedi.
Geçtiğimiz sezon dönemin teknik direktörü İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki oyuncu, sezon başında göreve getirilen Jorge Jesus tarafından da takımda düşünülmeyince Fenerbahçe'den ayrılmıştı.