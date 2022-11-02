Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması! Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: 2020/2021 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan ve geçtiğimiz sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılarak Başakşehir ile sözleşme imzalayan Mesut Özil, gündem olmaya devam ediyor. Deneyimli futbolcunun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına Mesut ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2022- 11:23 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022- 11:23