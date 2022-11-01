İsveç basını duyurdu! Galatasaray Mikael Ishak'ın peşinde

Galatasaray transfer haberi: Sezon başında kadrosuna önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip için İsveç basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Lech Poznan'da forma giyen Mikael Ishak için devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2022- 13:20 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022- 13:22