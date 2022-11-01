Sezon başında kadrosuna önemli isimleri dahil eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
İsveç basını duyurdu! Galatasaray Mikael Ishak'ın peşinde
Galatasaray transfer haberi: Sezon başında kadrosuna önemli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip için İsveç basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Lech Poznan'da forma giyen Mikael Ishak için devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Aslan öncelikli olarak Dünya Kupası'na kadar 2'de 2 galibiyet alıp; Süper Lig yarışında olmak istiyor.
Sonrasında ise devre arası transferi için hamleler belirlenecek.