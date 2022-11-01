Sezon başında kadrosunu büyük oranda yenileyen ve önemli isimleri transfer eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: İngiltere'den Milot Rashica açıklaması! Galatasaray'da kalacak mı?
Sezon başında kadrosuna yıldız isimleri katan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların, yaz transfer döneminde Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini almak istediği konuşuluyordu. Konuyla ilgili olarak İngiliz ekibinin teknik direktörü Dean Smith'ten açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Ligde şampiyonluk yarışı veren sarı kırmızılıların gözü bir yandan da devre arasında.
Cimbom, yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Lucas Torreira gibi uluslararası isimleri kadrosuna katmıştı.