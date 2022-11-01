Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor! Yusuf Demir...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılarda zorlu derbinin hazırlıkları sürüyor. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden Cimbom'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Yusuf Demir'in son durumu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2022- 12:49