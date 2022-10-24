A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray - Alanyaspor maçına ilişkin konuştu. Çorlu, "Çok ilginç şeyler oluyor. Ali Palabıyık 10 yıldır neredeyse Süper Lig'de hakemlik yapıyor. Böylesine art niyetli böylesine aciz bir maç yönettiğini hatırlamıyorum. Maçı katletmek için sahaya çıkmış" ifadelerini kullandı.