SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da şok sakatlık! Kazımcan Karataş...
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. 2-2 biten mücadelede sarı kırmızılı ekipte şok bir sakatlık yaşanmıştı. Yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Kazımcan Karataş'ın son durumu belli oldu.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. 2-2 biten mücadelede sarı kırmızılı ekipte şok bir sakatlık yaşanmıştı. Yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Kazımcan Karataş'ın son durumu belli oldu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Kazımcan Karataş'ın sol üst ön adele grubunda zorlanma tespit edildiği ifade edildi.