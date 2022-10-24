Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Kulüpler Birliği'ne çağrı!
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, mücadele sonrası maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Başkan Özbek, Kulüpler Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Mücadeleyi yöneten hakem Ali Palabıyık'ın kararları sarı-kırmızılılar tarafından tepkiyle karşılandı.
Müsabaka sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, hakem kararları ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Milliyet'in haberine göre Dursun Özbek, Kulüpler Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.