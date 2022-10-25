Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, futbolundan çok özel hayatıyla konuşulmaya devam ediyor. Arjantinli yıldızın ayrılık kararı aldığı eşi Wanda Nara için flaş bir hamle yaptığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Mauro Icardi, Galatasaray'a transferini gerçekleştirdikten sonra kendisinden ayrılan, eşi ve menajeri Wanda Nara'ya sürpriz bir karşı hamle yaptı. Galatasaray'ın PSG'den transfer ettiği Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, geçtiğmiz haftalarda Arjantinli oyuncu ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Nara, aynı zamanda 22 yaşındaki sanatçıyla yeni bir aşk hayatına da başlamıştı.

Wanda Nara'nın ayrılık açıklamasının ilk günlerde kabul etmeyen Icardi, Arjantin'e giderek eşiyle görüşmek istemişti. Güvenlik görevlileri tarafından engellendiği kameralara yansıyan yıldız oyuncu ardından Türkiye'ye dönerek antrenmanlara devam etmişti. İkili arasında son yaşananların ardından Icardi'nin de artık durumu kabullendiği görüldü.

Galatasaray'ın, Icardi'nin menajerliğini de yapan ve Galatasaray'a transferinde başrol oynayan Wanda Nara'ya 1 milyon Euro menajerlik ücreti ödemesi gerekiyordu. İtalyan basınında yer alan habere göre; Icardi yaşananların ardından , sarı - kırmızılı yönetimden Wanda Nara'ya ödeme yapmamasını istedi. Icardi'nin sarı - kırmızılı idarecilere; "Wanda Nara artık benim menajerim değil. Ona ödeme yapmayın" dediği iddia edildi. Haberde ayrıca, Galatasaray'ın Wanda Nara'ya verilen çeki bloke ettiği de iddia edildi. Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de sahaya çıkan Icardi, 78 dakika sahada kaldı. Rakip kaleye gönderdiği üç şutta da isabet yakalayan başarılı oyuncu bir kez gol sevinci yaşadı. Bir golü de VAR'a takılan Arjantinli golcü, Mertens'in attığı golde de harika bir asist yaptı.