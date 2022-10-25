Galatasaray'da Fatih Karagümrük hazırlıkları devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2022- 17:06