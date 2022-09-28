GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk ince eleyip sık dokuyor! Victor Nelsson'un yerine Andreas Hanche-Olsen ve Becir Omeragic...

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda şampiyon olup hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katarak iddialı bir takım kurmuştu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, devre arasında da takımın omurgasının bozulmasını istemezken, olası sürpriz ayrılıklar konusunda da ince eleyip sık dokuyor. Bu doğrultuda 2022 Dünya Kupası sonrası Cimbom'a teklif gelebilecek isimlerin başında Victor Nelsson yer alırken, Danimarkalı stoperin sürpriz ayrılığının ardından bu bölge için Andreas Hanche-Olsen ve Becir Omeragic için gaza basılacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, devre arası için çalışmalarını ince eleyip sık dokuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, 5 maçlık yenilmezlik serisine sahip ve rakibini yenmesi halinde ligde liderliğe yükselecek. Tüm çalışmalarını şampiyonluğa yönelik yapan Cimbom, transferde ise işi sıkı tutuyor.

Kadrosunda birçok yıldız bulunduran ve sezon sonunda taraftarlarını mutlu sonla buluşturmak isteyen Aslan'ın, oyuncularına teklif gelmesi halinde ise ne cevap vereceği merak konusu...

Teknik direktör Okan Buruk takımın omurgasının bozulmasını istemezken, 2022 Dünya Kupası ise büyük önem taşıyor. Yaz transfer döneminde birçok Avrupa takımından teklif alan Victor Nelsson, sarı-kırmızılılarda kariyerine devam etme kararı almıştı. Danimarka ile Dünya Kupası kadrosunda yer alacak 23 yaşındaki stoper, başarılı bir performans göstermesi sonrası tekrar Avrupa ekiplerinin dikkatini çekebilir. Cimbom'un vazgeçilmezi konumunda bulunan oyuncunun serbest kalma maddesi ise 25 milyon Euro...

OLASI AYRILIKTA ADAYLAR BELİRLENDİ

Nelsson'un Cimbom'dan olası ayrılığı sonrası G.Saray'ın bu bölge için düşündüğü 2 aday da ortaya çıktı. İşte detaylar...

İLK ADAY ANDREAS HANCHE-OLSEN!

Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde Gent'ten transfer etmek istediği Andreas Hanche-Olsen, takımında kalmış ve Cimbom bu oyuncu yerine Aalborg'dan Mathias Ross'u kadrosuna katarak güçlendirmişti.

Galatasaray, 2023'te Belçika ekibiyle sözleşmesi bitecek 25 yaşındaki Norveçli stoperi cüzi bir rakamla kadrosuna katmak istiyor.

ANDREAS HANCHE-OLSEN KİMDİR?

Andreas Hanche-Olsen, 17 Ocak 1997'de Norveç'in Bodo kentinde dünyaya geldi. Futbola Stabaek'in altyapısında başladı. 2020 yazında Belçika temsilcisi Gent'e 800 bin Euro'ya transfer oldu ve 2023'e kadar sözleşme imzaladı. Belçika ekibiyle geçtiğimiz sezon 55 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Hanche-Olsen'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

BECIR OMERAGIC DE LİSTEDE!

Bu bölgeyi genç bir isimle güçlendirmek isteyen G.Saray'ın bir diğer adayı ise Becir Omeragic... İsviçre ekibi Zürih'te kariyerini sürdüren 20 yaşındaki stoperin de sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

2 genç stoperi listesinde bulunduran Galatasaray, sürpriz bir ayrılık gelmesi halinde transferde gaza basacak.

BECIR OMERAGIC KİMDİR?

Becir Omeragic, 20 Ocak 2002'de İsviçre'nin Genf kentinde dünyaya geldi. Futbola Servette'nin altyapısında başlayan Omeragic, 2018 yazında Zürich'e transfer oldu. Bedelsiz olarak Zürich'e imza atan Omeragic, yeni kulübüyle 2023'e kadar sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon 28 maça çıkan Omeragic, 1 asistlik katkı sağladı ve hiç kırmızı kart görmedi. İsviçreli stoperin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...