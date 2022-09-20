Mauro yılda 10 milyon Euro kazanıyordu. Türkiye'de kendisine bu tutarı ödeyemediler, bu yüzden PSG maaşının sadece 6 milyon Euro'sunu ödeyeceklerini söyledi. Türkler ise ona sadece 750 bin Euro yani ayda 60 bin Euro ödeyebileceklerini söylediler. Gerçek şu ki Mauro yılda 10 milyon Euro kazanıyordu şimdi ise 6 milyon Euro kazanacak."