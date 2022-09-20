Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendirdi. Yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri de Mauro Icardi olmuştu. Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transfer olmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de Icardi'nin maaşı olmuştu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mauro Icardi'den Türkiye'ye gelmek için büyük fedakarlık!
Yaz transfer dönemine Galatasaray damga vurdu. Sarı kırmızılı ekip transferin son günlerinde Icardi bombasını patlattı. Öte yandan bu transfere dair önemli gelişmelerden birisi daha ortaya çıktı. Arjantinli forvetin büyük bir fedakarlık yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise şirketimiz tarafından ödenecektir." ifadelerine yer vermişti.
29 yaşındaki futbolcu Konyaspor maçıyla birlikte Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkarken, İspanyol basınından Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Mauro Icardi, Galatasaray'a gelmek için her türlü fedakarlığı yaptı.