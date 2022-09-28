Galatasaray'ın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Dries Mertens, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belçikalı yıldız, "Napoli'ye geri dönecek misiniz?" diye gelen soruya ise eşinin kabul etmesi durumunda cevabının evet olacağını dile getirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleir (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs, İtalya'da açıklamalarda bulundu.

"ÖZLÜYORUZ"

Mertens, yaptığı konuşmada, "Sizi özlüyoruz. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk. Onu ilk gördüğümüzden beri Napoli'nin en güzel yeri olduğunu düşünüyoruz. Binanın içine girer girmez denizi gördüm ve aşık oldum." dedi.

"GERİ DÖNECEĞİMİZ KESİN"

"Napoli'ye geri dönecek misiniz?" diye gelen soruya ise, "Cevabımı zaten biliyorsun. Kat (eşi) evet derse, o zaman benim için geri döneceğimiz kesin. Napoli'nin yıldan yıla geliştiğini görüyorum, dünyanın en güzel şehri. Bella Mbriana'nın ne anlama geldiğini biliyorsam? Pino Daniele'nin de tüm şarkılarını biliyorum, yani cevap evet." ifadelerini kullandı.



