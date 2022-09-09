Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da flaş Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! Devre arasında transfer olacağı takım...
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar transferin son gününde 5 ismi kadrosuna katarken, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'deki yeri yeni takviyelerle birlikte artık garanti değil... Maaşında da mutlu olmayan milli futbolcunun devre arasında La Liga devi Atletico Madrid'e transfer olacağı iddia edildi. İşte o gelişmenin detayları...
Sezona kötü başlayan ve performansıyla Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki alan genç oyuncu, Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi. Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için anlaşmaya vardığı takım da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 52 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 13 gol, 13 asistle Sarı-Kırmızılı takımın en iyi ismi olmuştu. 23 yaşındaki oyuncunun bu performansı sonrası Avrupa'ya transferine kesin gözüyle baklıyordu.