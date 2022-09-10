PSG teknik direktörü Christophe Galtier, Galatasaray'a kiralık gönderilen Mauro Icardi'yle ilgili konuştu.
PSG'nin hocası Galtier Galatasaray'ın transferi Mauro Icardi hakkında konuştu! "Gelecek sezon..."
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar, PSG'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katmıştı. Fransız ekibinin hocası Christophe Galtier, Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Bu sezon kadrolarında yer alması muhtemel olmayan isimlerin oynayacakları kulüp bulmalarının çok önemli olduğunu belirten Fransız hoca şu ifadeleri kullandı:
"Icardi, Türkiye'de transferin bitmesine kısa süre kala oraya gitti.