13. sırada tamamladığı geçen sezon taraftarını çok üzen Galatasaray'ın 4 ay içinde yaşadığı köklü değişim, camiada tekrar birlik-beraberlik havasını sağladı.
GALATASARAY HABERLERİ - Nereden nereye! İşte Aslan'ın müthiş değişimi
Galatasaray'da büyük bir değişim yaşandı. Yapılan seçimden sonra başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, kulübü köklü bir değişime götürdü. Okan Buruk'u teknik direktörlüğe getiren Başkan Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekilliğini Erden Timur'a bıraktı. İşte Galatasaray'ın müthiş değişimi... | Galatasaray haberleri (GS Spor haberi)
Burak Elmas yerine başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek ilk iş olarak yıkık Galatasaray Adası'nı kısa sürede üyelerin hizmetine sundu, Kemerburgaz projesinde somut adımlar attı ve futbolu, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a bıraktı.
Timur da Torrent-Okan Buruk değişikliğinden başlayarak yıldızlar topluluğu bir takım kurdu.