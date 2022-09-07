Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, sürpriz bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, bir dönem Barcelona'da forma giyen Yusuf Demir'i 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)