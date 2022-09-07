GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Milot Rashica G.Saray'da!
Transfer perdesinin kapanmasına sayılı saatler kala Galatasaray üst üste bombaları patlatıyor. Sarı-kırmızılı ekip Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Milot Rashica'yı bedelsiz olarak kiraladı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'dan transfer döneminin bitmesine saatler kala flaş bir hamle daha geldi. Sarı-kırmızılı takım, İngiltere Championship ekibi Norwich'ten Kosovalı sağ kanat oyuncusu Milot Rashica'yı kadrosuna kattı.
28 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı öğrenildi.
Rashica'nın 8 Eylül Perşembe (yarın) günü sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.