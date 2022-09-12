Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı!
G.Saray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
💲 1 DOLAR NE KADAR? - 12 Eylül 2022 Döviz Kuru
Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitecek?
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de çifte ayrılık! F.Bahçe'de çifte ayrılık! 15:55
G.Saray'da Konyaspor maçı hazırlıkları G.Saray'da Konyaspor maçı hazırlıkları 15:15
Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı! Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı! 15:12
Özbek Icardi'nin maaşını açıkladı! Özbek Icardi'nin maaşını açıkladı! 14:59
F.Bahçe'de Rennes mesaisi! F.Bahçe'de Rennes mesaisi! 12:55
Gomis'ten müthiş istatistik! Drogba ve Falcao'yu solladı Gomis'ten müthiş istatistik! Drogba ve Falcao'yu solladı 12:48
Daha Eski
İsmail Kartal'ın gözdesiydi Jorge Jesus alıyor! İsmail Kartal'ın gözdesiydi Jorge Jesus alıyor! 12:47
Özbek müjdeyi verdi! Aslan'a 1 milyar TL'lik gelir... Özbek müjdeyi verdi! Aslan'a 1 milyar TL'lik gelir... 12:34
G.Saray'dan ayrılmıştı! Dünya devine gidiyor G.Saray'dan ayrılmıştı! Dünya devine gidiyor 11:56
Szalai devre arasında ayrılacak mı? Karar verildi Szalai devre arasında ayrılacak mı? Karar verildi 11:51
G.Saray'da Emin Bayram şaşkınlığı! G.Saray'da Emin Bayram şaşkınlığı! 11:28
F.Bahçe'de Gustavo Henrique farkı! F.Bahçe'de Gustavo Henrique farkı! 10:51
SON DAKİKA