Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp televizyonuna gündemle alakalı açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, açıklamalarının ikinci bölümünde yapılan transferlerin perde arkasını anlattı.

İşte Özbek'in açıklamaları:

"Galatasaray bir Spor Kulübü. Spora hizmet vermek için kurulmuş büyük bir çınar. Galatasaray Lisesi'nden doğmuş bu spor kulübü, birçok spor dalını Türkiye'ye getirmiştir ve sevdirmiştir. Çok başarılı bir transfer sezonu geçirdiğimizi düşünüyorum. Geçen transfer döneminde yaklaşık 28 milyon Euro bonservis bedeli harcanmış, bu dönemde ise 26 milyon Euro harcamışız biz. Bu 26 milyon Euro'nun içinde 21 yaş altı futbolcuların transferi de söz konusu. Ross ve Yusuf Demir'e Galatasaray'ın geleceği için 7 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödedik. Bu transferleri çıkardığımızda 18 milyon Euro transfer harcaması yapmışız. Bazı oyuncuları sattık, bunlar da yaklaşık 12.5 milyon Euro. Galatasaray tarihinde ben bu kadar yıldız transferi yapılan bir dönem daha hatırlamıyorum. Taraftarlarımıza böyle oyuncuları izlettirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Avrupa basını günlerdir Galatasaray'dan bahsediyor. Avrupa'da başlıklar atılıyor. Tuchel'in Chelsea'den gönderilmesi, Galatasaray'ın transferlerinin gölgesinde kaldı.

Icardi, PSG'nin oyuncusudur ve bizde kiralık olarak oynamaktadır. Galatasaray'ın marka değeri, bizi tercih etmesinde en baştaki sebeptir. PSG de Icardi'nin Galatasaray'da oynamasının uygun olacağını düşündü. Icardi'nin maaşına katkı verdiğimiz kısım 750 Bin Euro. Eğer 20 gol atarsa 75 Bin Euro bonusu var. Maç kazanılırsa, maç başına 3 Bin Euro bonus verilecek."