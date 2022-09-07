Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Mauro Icardi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
1⃣ - 2⃣ - 3⃣ 🤫— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2022
Transfer görüşmelerine başladığımız @MauroIcardi, taraftarımızla buluşmadan önce üçlü provası yapıyor! 🦁 pic.twitter.com/fo6TFoy2tp