Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Mauro Icardi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.