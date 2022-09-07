Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, sürpriz bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, bir dönem Barcelona'da forma giyen Yusuf Demir'i 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.

18 yaşındaki oyuncunun saat 23.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, 2 Haziran 2003'te Avusturya'nın Wien kentinde dünyaya geldi. Futbola Rapid Wien'in altyapısında başlayan Yusuf Demir, 2021 yazında Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı. Devre arasında kulübü Rapid Wien'e geri dönen 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...