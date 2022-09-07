Transferin bitmesine kısa bir süre kala atağa kalkan Galatasaray 21 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross ile anlaşmaya varmıştı. Ross, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı AaB Aalborg'un 21 yaşındaki stoperi Mathias Ross Jensen, İstanbul'a geldi.

Ross için Vitesse ile görüşen ancak anlaşamayan Aalborg, Galatasaray ile masaya oturdu. Danimarka kulübü, 21 yaşındaki milli stoperi için 1.7 milyon euro istedi. Ayrıca, bu bedele ek olarak çeşitli başarı bonusları ve bir sonraki satışa yönelik pay talep etti.

Galatasaray, Aalborg ile orta yolu buldu ve anlaştı.



DAHA 21'İNDE 104 PROFESYONEL MAÇ

Aalborg altyapısından yetişen Mathias Ross, 17 yaşında profesyonel oldu ve düzenli olarak süre bulmaya başladı. 21 yaşında olmasına karşın Aalborg formasıyla 104 resmi maça çıktı. Ross, Danimarka alt yaş milli takımlarında da toplam 32 kez forma giydi.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım Mauro Icardi ve Yusuf Demir'in ardından Mathias Ross Jensen ile de görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yapılan bildiride, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

MATHIAS ROSS KİMDİR?

Mathias Ross, 15 Ocak 2001 tarihinde Danimarka'nın Aalborg şehrinde dünyaya geldi. Ross futbola Aalborg'ın altyapısında başladı. Danimarkalı futbolcu 21 yaşında olmasına rağmen bu kulüpte kaptanlığa kadar yükselme başarısı gösterdi. Mathias Ross, Aalborg ile toplamda 104 karşılaşmaya çıktı ve 6 gol 1 asistlik performans sergiledi. Genç savunmacı bu sezon 8 maçta görev aldı ve 1 gol katkısında bulundu. 21 yaşındaki oyuncu stoper bölgesinde görev alıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Mathias Ross'un güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak belirtiliyor.

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