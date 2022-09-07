Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
İSTANBUL'A GELİYOR
Milot Rashica, Galatasaray'a transferini resmiyete dökmek adına 8 Eylül Perşembe günü sabah saat 04:00 sularında İstanbul'a gelecek.
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Rashica'nın Norwich City ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.
2021 yazında Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon euro karşılığında imza atan Kosovalı futbolcu, İngiliz temsilcisinde çıktığı 40 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray Milot Rashica'yı KAP'a açıkladı!
Son dakika transfer haberine göre Galatasaray, Milot Rashica'yı KAP'a açıkladı. İşte sarı-kırmızılıların yapmış olduğu açıklama...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.09.2022- 23:18 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 23:24
Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.