GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da gözler Icardi'ye çevrildi! Wanda Nara'dan flaş paylaşım

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Mauro Icardi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıllık ücret konusunda görüşmeler son aşamaya gelirken oyuncunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi. Daha sonra ise Icardi'den paylaşım geldi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 01:13 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 01:14