GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da gözler Icardi'ye çevrildi! Wanda Nara'dan flaş paylaşım
Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Mauro Icardi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıllık ücret konusunda görüşmeler son aşamaya gelirken oyuncunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi. Daha sonra ise Icardi'den paylaşım geldi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.09.2022- 01:13 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022- 01:14
Arjantinli futbolcunun yıllık ücreti ve kalacağı villaya kadar her şey ayarlanırken artık geri sayıma geçildi.
8 Eylül'de transfer döneminin sona ereceği tarihe kadar bu transferi bitirmek isteyen yönetim çalışmalarını hızlandırdı.
Galatasaray taraftarının büyük bir heyecanla beklediği Icardi konusunda sevindiren gelişme ise oyuncunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan geldi. Daha sonra ise Icardi'de paylaşım geldi.
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