Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürdürülüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Cimbom'da Icardi sonrası bir diğer bomba James Rodriguez!
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ | Transferde gaza basan sarı-kırmızılılar Icardi hamlesinin ardından bir bomba hamle daha yapmayı planlıyor. Galatasaray'da Erden Timur'un bizzat ilgilendiği ismin Okan Buruk tarafından da onaylandığı öğrenildi. İşte Cimbom'un gündeminde yer alan James Rodriguez konusundaki son detaylar... (GS SPOR HABELERİ)
Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 4 maçta 7 puan toplayan sarı-kırmızılılarda kadroda yapılanma çalışmaları devam ediyor.
Transfer döneminin sonuna gelirken Aslan'ı yoğun bir transfer takvimi bekliyor.