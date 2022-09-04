GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! Cimbom’dan stoper harekatı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transferde adından söz ettiren hamleler yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Oliveira, Torreira, Mertens ve Seferovic gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Aslan, transfer çalışmalarına da gaz verdi. 8 Eylül'de bitecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi öncesinde Cimbom, eksik bölgeleri güçlendirerek sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmak istiyor. Mutlak bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Cimbom, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Mauro Icardi ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar Fransız külübü ve Arjantinli yıldızla her konuda anlaşma sağladı. 29 yaşındaki forvet 1 yıllığına kiralandı ve ücretinin büyük bir kısmının Fransız ekibi tarafından ödeneceği öğrenildi. Yıldız oyuncunun maaşı için G.Saray'ın kasasından 3.2 milyon Euro civarında bir ödeme olacağı belirtildi.. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de ise 4 maça çıktı. Bu süreçte 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken özellikle stoper konusunda takviyeler için arayışlar sürüyor. Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı dışında o bölgede alternatifi fazla olmayan yönetim önceliği bu bölgeye verdi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim listeye sürpriz bir ismi ekledi. Buruk Erden Tİmur ile bir araya gelip savunma hattına takviyenin öncelikle olmasını istedi. İLK HEDEF MAGALLAN 1.85 boyundaki savunma oyuncusu Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna katan Hollanda ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Geçen sezon Belçika ekibi Anderlecht forması giyen Magallan'ın güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro. LISANDRO MAGALLAN KİMDİR? Magallan Milli Takım kariyerinde Arjantin'in 20 yaş altı takımında 1 kere forma giydi. Magallan'ın en büyük özellikleri ise topu oyuna sokması ve ikili mücadelelerdeki yüksek kazanma oranı olarak öne çıkıyor.