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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! Cimbom’dan stoper harekatı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! Cimbom'dan stoper harekatı

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: 2022-2023 sezonunda mutlak hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle uzun süredir gündemde olan Icardi transferinde mutlu sona ulaşılmasının ardından şimdi de gözler stopere çevrildi. Bu noktada yönetim Okan Buruk'un da onay verdiği başarılı savunma oyuncusu için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Yayın Tarihi: 04.09.2022- 09:17 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022- 09:24
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk onay verdi! Cimbom’dan stoper harekatı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transferde adından söz ettiren hamleler yapmaya devam ediyor.

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