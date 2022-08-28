Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında bugün deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sezonun ilk büyük maçına Trabzon'da çıkacak olan Galatasaray'da sakatlığı geçmeyen Fredrik Midtsjö dışında eksik bulunmuyor. Yeni iyileşen Leo Dubois'i riske etmek istemeyen sarı-kırmızılı takım Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk, kafasındaki ilk 11'i de belirledi. Fotomaç'ın haberine göre Ümraniyespor maçında ikinci yarıda sergilenen futboldan memnun kalan Buruk, Emre-Mertens değişikliği yapmaya karar verdi.

YUNUS VE KEREM KENARLARDA

Trabzon deplasmanında Muslera'nın önünde Sacha Boey-NelssonAbdülkerim-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak. Orta saha merkezini Torreira ile Sergio Oliveira oluşturacak. Yunus ve Kerem kenarda, Dries Mertens forvet arkasında ve Seferovic ileri uçta oynayacak. Buruk'un saha içinde serbest bıraktığı Mertens ayrıca takımı orta sahada yönetecek, ataklarını yönlendirecek. Galatasaray 3 haftada attığı 2 gole adını yazdıran ve 6 puan kazandıran Bafetimbi Gomis ise maça yine yedek başlayacak. Fransız forvet, skora göre ikinci yarıda takviye güç olarak sahada yer alacak ve Galatasaray için skor arayacak.

DERBİ TAKTİĞİ KOPENHAG'DAN

Okan Buruk ve yardımcıları bir hafta boyunca Trabzonspor'u analiz etti. Kopenhag rövanşını Florya'da birlikte izleyen sarı-kırmızılı teknik heyet, Danimarka ekibinden kopya çekecek. Kopenhag gibi takım savunmasında merkezi kapatmaya öncelik verecek olan Galatasaray, Trabzonspor'u kanat ortalarına zorlayacak. Abdülkerim'in hava hakimiyetine güvenen Okan Buruk, rakibin vereceği boşluklardan da Kerem ve Yunus ile faydalanmaya çalışacak.