Geçtiğimiz haftalarda, Barcelona'da forma giyen yıldız isim Memphis Depay'ın İspanyol ekibinde mutsuz olduğu ve takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Memphis Depay inadı! Mauro Icardi'nin ardından...
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Galatasaray'da, transfer harekatı da sürüyor. Mauro Icardi transferinde mutlu sona çok yaklaşan sarı kırmızılılar, Barcelona'nın yıldızı Memphis Depay için de devreye girdi. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Çıkan bu haberler sonrası yıldız oyuncu için birçok kulüp yazılıp çizilmeye başlanırken, bu kulüplerden biri de Süper Lig ekibi Galatasaray olmuştu.
AÇIKLAMA YAYINLADI
Transfer temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar için gelen Depay iddiaları, taraftarı da oldukça heyecanlandırırken, Hollandalı yıldız ayrılık iddialarına noktayı koydu.