Galatasaray'da ana gündem maddesi forvet... Sarı-kırmızılı kulüp, Andrea Belotti'yi Roma'ya kaptırdı. Cimbom, Ligue 1 ekibi PSG'nin yıldız golcüsü Mauro İcardi üzerinde yoğunlaştı. Paris temsilcisi, yıllık 8 milyon euro civarında maaşı bulunan 29 yaşındaki forvet için orta yol arıyor. Galatasaray Yönetimi, bu rakamın 3 milyon euro civarında olan bir kısmını ödemeye hazır. Ancak Arjantinli golcü, son ana kadar gelecek teklifleri beklemek istediği için İcardi seçeneği şimdilik alternatif listede yer alıyor. İcardi'den haber bekleyen sarı-kırmızılılar her ihtimale karşı yeni bir adayı listesine aldı.

OKAN BURUK TRANSFERİNE ONAY VERDİ

Fotomaç'ın haberine göre gündemdeki son isim Jamaikalı golcü Michail Antonio... Başkanvekili Erden Timur'un West Ham United'la masaya oturduğu ve 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için 3.5 milyon euro teklif ettiği iddia edildi. İngiliz ekibinden gelecek yanıta göre oyunuyla da masaya oturulacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da onay verdiği futbolcu, West Ham'da mutlu değil... Oynanan 4 maçta henüz golle tanışamayan ve 4 maçta da kenara alınmaktan kurtulamayan Michail Antonio'nun ayrılmak istediği, Galatasaray seçeneğine de sıcak bakma olasılığının yüksek olduğu bildirildi.