Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılarda hedef sol bek takviyesi. Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmayan Cimbom, Marsilya forması giyen Jordan Amavi'yi gündeme almıştı. Fransız basınında yer alan habere göre, Aslan, transferde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Patrick van Aanholt'tan memnun olmayan Okan Buruk'un takviye istediği belirtiliyor.

Pek çok ismin gündeme geldiği sarı-kırmızıların Jordan Amavi ile anlaştığı iddia edildi.

Fotomaç'ın L'Equipe'ten derlediği habere göre, Marsilya, Galatasaray ile Amavi için satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması yaptı.

Anlaşma gereği sarı kırmızılılar 28 yaşındaki Fransız sol bekin maaşın bir kısmının ödeyecek. Bu haberden sonra gözler yönetimin yapacağı açıklamaya çevrildi.

KİRALIK OYNADI

Amavi'yi 2015'te Nice'ten 11 milyon euro'ya Aston Villa'ya gitti. 2018'de 10 milyon euro'ya Marsilya'ya döndü. Geçen sezonu ise Nice'te kiralık geçirdi. Bu sezon ise Olympiakos'ta Amavi'yi kiralamak görüşmeler yapıyor.