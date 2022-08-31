Galatasaray'da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen Omar Elabdellaoui için AEK’İN teklifi yeterli bulunmadı. Cimbom, Marsilya ile görüşmelerine devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da forma giyen ve kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alan Omar Elabdellaoui'ye Marsilya ve AEK takımlarının talip olduğu iddia edilmişti.

Takvim'in haberine göre, Yunan ekibi AEK'in teklifinin yeterli bulunmadığı öğrenilirken Marsilya kulübü ile görüşmeler devam ediyor.

Fransa'da transfer sezonu 1 Eylül'de sona ereceği için bugün yapılacak görüşmeler kritik öneme sahip. 2020 yılında Yunanistan ekibi Olympiakos'tan ayrılan ve bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Omar, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 20 maçta 1 asist kaydetti. G.Saray Boey'in transferine ise izin vermemişti.



Bir anda Galatasaray'da 3. sağ bek konumuna düşen Omar'ın Marsilya'ya transfer olma ihtimali oldukça yüksek.