Galatasaray, forvet transferi konusunda bir dünya yıldızını Süper Lig'e getirmek için geri sayımda bulunuyor. Aslan, PSG'nin 29 yaşındaki yıldızı Mauro Icardi'yi kiralamak için artık günleri sayıyor. Paris ekibine, oyuncunun 8 milyon Euro'luk maaşının 3 milyon Euro'luk kısmının kendileri tarafından karşılanabileceğini ileten sarı-kırmızılılar, bu transfer konusunda aceleci davranmıyor. Fanatik'in haberine göre; idareciler, Avrupa'da 1 Eylül'de sona erecek transfer dönemine sayılı günler kala işi ağırdan alıp pencere kapandığında PSG'yi istediği şartları kabul etmeye zorlamayı amaçlıyor. Aslan, Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek olan transfer döneminin avantajını böyle kullanmak istiyor.

WANDA NARA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yönetimin, yapılan görüşmelerde Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'yı da ikna ettiği bildirildi. Mauro Icardi'nin transferi konusunda TNT Arjantin'e konuşan Wanda Nara, "Mauro'ya tavsiyede bulunabilir, ona fikir verebilirim. Ancak önünde sonunda transfer için karar verecek kişi Mauro'dur. PSG'den ayrılıp ayrılmama kararı Mauro'ya ait olacak" dedi. TNT, oyuncunun kariyerine Sevilla ya da Galatasaray'da devam edebileceğini duyurdu.

EVANDER VE DENAYER BEKLEMEDE

Sarı-kırmızılılar, Icardi'ye ek olarak Evander ve Jason Denayer transferleri için de çalışmalarda bulunuyor. Yönetimin, takımdan yaşanacak ayrılıklar için 2 futbolcuyu da beklettiği kaydedildi. Avrupa'dan ve Türkiye'den teklifler alan futbolcuların, Aslan'dan gelecek habere göre kariyerlerini şekillendirmeye hazırlandığı ifade edildi.