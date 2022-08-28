Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev maçta karşı karşıya geldi. Sezonun ilk derbisi olan zorlu mücadele 0-0 berabere tamamlandı. Maçtan sonra sarı-kırmızılı ekibin file bekçisi Fernando Muslera, müsabakayı değerlendirdi. Muslera, "Tüm Türk kaleciler iyi seviyelerde maçlar oynuyorlar. Trabzonspor'un genç kalecisi, sahanın en iyi oyuncusu diyebilirim. İki tane %100 gol pozisyonu çıkardı. Uğurcan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım en kısa sürede sahalara döner." dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev maçta karşı karşıya geldi.

Sezonun ilk derbisi olan zorlu mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Maçtan sonra sarı-kırmızılı ekibin file bekçisi Fernando Muslera, müsabakayı değerlendirdi.

İşte Muslera'nın sözleri:

Bu maçın sonucunda iyi hissettim. Bizim için önemliydi. İlk iki maçtan daha iyi bir görüntü çizdik. Takım kendini tanımaya başladı. Uzun bir sezon olduğunu düşünürsek ona göre iyi bir şekilde hazırlanıyoruz.

Çok önemli isimler geldi. Şampiyonluk için kurulmuş bir takım bu. Harika zaman geçiriyoruz. Çalışarak devam edeceğiz.

Tüm Türk kaleciler iyi seviyelerde maçlar oynuyorlar. Trabzonspor'un genç kalecisi, sahanın en iyi oyuncusu diyebilirim. İki tane %100 gol pozisyonu çıkardı. Uğurcan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım en kısa sürede sahalara döner.